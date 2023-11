SNCF : les trains pour les vacances d'hiver pris d'assaut dès l'ouverture de la billetterie

La SNCF a ouvert mercredi matin à 6 heures la vente de billets pour la période du 10 février au 24 mars. Dès 8h, la plupart des trains entre Paris et Chambéry étaient déjà complets le samedi 10 février, rapporte Libération.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Premiers arrivés, premiers servis. La SNCF a ouvert mercredi 15 novembre la vente des billets de train pour les prochaines vacances d'hiver 2024, du 10 février au 24 mars, pour les TGV, Intercités et TGV Lyria. Pour les Ouigo, la vente pour cette période est ouverte depuis le 4 octobre.

Comme à chaque fois, le site a été pris d'assaut et certains trains sont déjà complets. Libération a constaté que la plupart des trains entre Paris et Chambéry le samedi 10 février étaient déjà complets dès 8h du matin, tout comme les Paris-Bourg-Saint-Maurice, près du domaine des Arcs, et les Paris-Grenoble.

Le 4 octobre dernier, jour de l'ouverture de la billetterie pour les vacances de Noël, le site SNCF Connect avait été saturé, avec pas moins de 100.000 connexions par minutes entre 6h et 8h, au point d'être inaccessible pendant plusieurs heures. Jusqu'à 30 billets par seconde s'étaient vendus.

Vers une hausse des prix en 2024 ?

Les amateurs de train doivent s'attendre à des hausses de prix l'an prochain , prévient Le Parisien . Si SNCF Voyageurs assure qu'"aucun arbitrage n'a encore eu lieu sur ce sujet", "une augmentation paraît immanquable. Il faut bien absorber les péages !", explique une source interne.

En effet, ces "droits de passage", qui représentent environ 30% du prix des billets de train, les plus chers d'Europe, souligne Le Parisien , vont augmenter de 8 % l’année prochaine.

L’année dernière, la SNCF avait déjà augmenté de "5 % en moyenne" le prix de ses billets, pour répercuter la hausse des factures d'énerg ie. "C’est déjà assez pour les deux ou trois prochaines années ! Il ne faut pas, encore, taper sur les usagers", s’insurge Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des usagers des transports (Fnaut).