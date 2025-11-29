Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
USA-Vols suspendus à l'aéroport de Philadelphie après une menace à la bombe
information fournie par Reuters•29/11/2025 à 01:19
Les vols ont été suspendus
vendredi à l'aéroport international de Philadelphie en raison
d'une menace à la bombe, a annoncé l'administration fédérale
américaine de l'aviation (FAA), sans fournir davantage de
détails.
(Ismail Shakil; version française Camille Raynaud)
