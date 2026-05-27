USA -Victoire du candidat soutenu par Trump aux primaires républicaines sénatoriales du Texas

Le candidat soutenu par Donald Trump a remporté mardi les primaires républicaines pour un poste de sénateur au Texas qui sera remis en jeu lors des élections de mi-mandat de novembre, ce qui illustre une nouvelle fois la mainmise du président américain sur la base républicaine.

Le procureur général du Texas Ken Paxton, 63 ans, dont la carrière est entachée par des scandales, a ainsi battu le sénateur sortant John Cornyn, en poste depuis quatre mandats, qui était notamment soutenu par d'autres sénateurs républicains.

La large victoire de Ken Paxton, qui a gagné avec un écart de 25 points de pourcentage, a été annoncée par les médias américains peu après la fermeture des bureaux de vote dans les comtés les plus à l'ouest du Texas - qui se trouvent dans un fuseau horaire différent de celui de la majeure partie de l'État.

"Sans l'ombre d'un doute, je serai la cible numéro des démocrates en novembre", a déclaré Ken Paxton dans son discours de victoire.

"Le Texas sera la priorité numéro un de la gauche radicale, mais (...) nous ne les laisserons pas s'en emparer", a-t-il ajouté.

La victoire de Ken Paxton, qui affrontera en novembre le candidat démocrate James Talarico dans une course qui s'annonce désormais très ouverte, contraindra John Cornyn à prendre sa retraite au début de l'année prochaine.

Les sénateurs républicains avaient estimé dans une note interne l'année dernière qu'une nomination de Ken Paxton "donnerait aux démocrates une occasion de renverser la tendance au Texas et obligerait les républicains à réorienter des centaines de millions de dollars qui auraient autrement été dépensés pour remporter des États clés".

John Cornyn a dit à ses partisans qu'il soutiendrait le ticket républicain en novembre.

"J'ai dit tout au long de cette campagne que je faisais confiance aux électeurs du Texas, et ils ont pris leur décision, que je dois respecter", a-t-il déclaré.

LA COURSE POUR LE SÉNAT

Les républicains détiennent actuellement une majorité de 53 sièges contre 47 au Sénat face aux démocrates, qui auraient donc besoin de remporter quatre sièges lors des élections de novembre pour prendre le contrôle de la chambre haute du Congrès.

Les démocrates ont identifié deux postes de sénateurs qu'ils pourraient perdre lors des "midterms", l'un en Géorgie et l'autre dans le Michigan.

Mais s'ils conservent ces sièges et qu'ils remportent des sièges en jeu en Caroline du Nord, dans le Maine, en Ohio et en Alaska alors les démocrates peuvent redevenir majoritaires au Sénat.

Et si une course serrée se profile au Texas, qui n'a plus envoyé de démocrate au Sénat depuis 1994, les chances d'une victoire au Sénat des démocrates s'améliorent encore.

En soutenant Ken Paxton, Donald Trump a privilégié la loyauté à l'éligibilité, tout en continuant à exercer son emprise de fer sur les électeurs républicains alors que le président américain est au plus bas dans les sondages en raison notamment de l'impopularité de la guerre en Iran - et de ses conséquences sur les prix du pétrole - auprès de l'électorat.

Ken Paxton a notamment été destitué par la Chambre des représentants du Texas, inculpé pour fraude criminelle et accusé d'adultère.

(Nolan D. McCaskill, version française Benoit Van Overstraeten, édité par)