 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Une juge interdit la publication du rapport sur les documents classifiés gardés par Trump
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 16:03

Une juge américaine a définitivement interdit lundi au département de la Justice de publier un rapport sur l'affaire pénale qui avait visé le président Donald Trump pour détention illégale de documents classifiés à l'issue de son premier mandat.

La juge fédérale Aileen Cannon a estimé que la publication du rapport constituerait une "injustice manifeste" envers Donald Trump et deux anciens collaborateurs alors que l'affaire a été classée sans suite après sa réélection en 2024.

Donald Trump était accusé de violation de la loi sur l'espionnage pour avoir transporté des documents classifiés à son domicile de Floride après son départ de la Maison blanche en 2021 et d'avoir refusé les demandes répétées du gouvernement de les restituer.

Le locataire de la Maison blanche et ses deux coaccusés, son assistant personnel Walt Nauta et le gestionnaire de sa résidence à Mar-a-Lago Carlos de Oliveira, ont plaidé non coupables de toutes les accusations.

Ils ont exhorté la juge fédérale Aileen Cannon d'interdire la publication du rapport du procureur spécial Jack Smith détaillant les motifs justifiant les accusations.

(Rédigé par Andrew Goudsward ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank