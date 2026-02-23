USA-Une juge interdit la publication du rapport sur les documents classifiés gardés par Trump

Une juge américaine a définitivement interdit lundi au département de la Justice de publier un rapport sur l'affaire pénale qui avait visé le président Donald Trump pour détention illégale de documents classifiés à l'issue de son premier mandat.

La juge fédérale Aileen Cannon a estimé que la publication du rapport constituerait une "injustice manifeste" envers Donald Trump et deux anciens collaborateurs alors que l'affaire a été classée sans suite après sa réélection en 2024.

Donald Trump était accusé de violation de la loi sur l'espionnage pour avoir transporté des documents classifiés à son domicile de Floride après son départ de la Maison blanche en 2021 et d'avoir refusé les demandes répétées du gouvernement de les restituer.

Le locataire de la Maison blanche et ses deux coaccusés, son assistant personnel Walt Nauta et le gestionnaire de sa résidence à Mar-a-Lago Carlos de Oliveira, ont plaidé non coupables de toutes les accusations.

Ils ont exhorté la juge fédérale Aileen Cannon d'interdire la publication du rapport du procureur spécial Jack Smith détaillant les motifs justifiant les accusations.

(Rédigé par Andrew Goudsward ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)