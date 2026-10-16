USA-Une fusillade dans une école de l'Oregon fait quatre morts, le tireur abattu

(Actualisé avec précisions)

par Daniel Trotta et Steve Gorman

Un adolescent de 16 ans a ouvert le feu jeudi dans une école primaire de Bend, dans l'Oregon, faisant quatre morts, dont trois enfants, avant d'être abattu par une personne qui l'avait poursuivi dans l'établissement, a annoncé la police.

L'assaillant a pénétré dans l'école en tirant dans des portes fermées, a indiqué la police, qui n'a pas fourni davantage de détails au sujet du tireur.

Les victimes sont des enfants âgés de 5, 8 et 11 ans, ainsi qu'un enseignant. Un enfant de 7 ans et un autre enseignant ont été transportés à l'hôpital dans un état critique, a dit le chef de la police de Bend, Mike Krantz, lors d'une conférence de presse.

La gouverneure de l'Oregon, Tina Kotek, a remercié la personne qui "est intervenue héroïquement afin d'empêcher d'autres morts".

"Aucun parent ne devrait avoir à vivre ce genre de journée, aucune communauté ne devrait avoir à vivre ce genre de journée", a-t-elle dit durant la conférence de presse.

Mike Krantz a indiqué que la personne qui a abattu l'assaillant l'avait vu pénétrer dans l'école et l'avait pourchassé.

La fusillade est survenue à Bend, une ville d'environ 100.000 habitants du centre de l'Oregon située à 280 kilomètres au sud-est de Portland.

La police a dit avoir reçu à 13h00 heure locale (20h00 GMT) un premier appel concernant un incident lors duquel "un homme non identifié avait tiré sur un véhicule" à l'école primaire de Silver Rail.

Quelques minutes plus tard, plusieurs appels "faisant état d'une personne ayant commencé à ouvrir le feu après avoir pénétré dans l'école" ont été reçus par les autorités.

Lorsque des policiers sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, le suspect avait été abattu.

L'école primaire de Silver Rail, qui est aussi une maternelle, accueille environ 450 élèves âgés de 5 à 11 ans et compte 40 employés, ont dit les autorités.

(Avec Kanishka Singh et Jasper Ward à Washington; version française Camille Raynaud)