USA-Une cour d'appel autorise Trump à envoyer des troupes à Portland
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 21:49

Une cour d'appel américaine a décidé lundi par deux voix contre une que Donald Trump pouvait déployer les soldats de la Garde nationale à Portland, dans l'Oregon, malgré les objections des dirigeants de la ville et de l'État.

Cette décision rendue par deux magistrats de la cour d'appel du 9e circuit des États-Unis nommés par Donald Trump pendant son premier mandat constitue une victoire judiciaire pour le président républicain dans sa lutte contre les villes et les Etats dirigés par des démocrates.

Pour déployer la Garde nationale, Donald Trump utilise comme prétexte les manifestations organisées contre sa politique migratoire, en affirmant contre toute évidence que les rues de ces villes sont à feu et à sang.

Karin Immergut, une juge du district de Portland, nommée elle aussi par Donald Trump, avait bloqué le déploiement de la Garde nationale dans la ville de l'Oregon en arguant du fait que le président américain avait probablement outrepassé ses pouvoirs, mais ce dernier avait passé outre cette décision de justice et ordonné le déploiement de 200 soldats.

Deux des trois juges d'appel lui ont donné raison en faisant notamment valoir que la justice n'avait pas à se prononcer "au jour le jour" sur la pertinence du déploiement de la Garde nationale.

La cour d'appel du 9e circuit avait déjà approuvé le déploiement de la Garde nationale en Californie, tandis que celle du 7e circuit s'est opposée à l'envoi de troupes à Chicago, également souhaité par Donald Trump.

(Reportage de Dietrich Knauth à New York, rédigé par Alexia Garamfalvi et Will Dunham ; version française Tangi Salaün)

