USA-Un mémo de la FDA établit un lien entre les vaccins contre le COVID et la mort d'enfants-presse

L'autorité américaine du médicament (FDA) a indiqué dans un mémo interne qu'au moins dix enfants étaient probablement morts "à cause" de la vaccination contre le COVID-19, citant des myocardites (inflammation du muscle cardiaque) comme cause possible des décès, a rapporté vendredi le New York Times.

Le département américain de la Santé, dont dépend la FDA, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr, a radicalement modifié la politique gouvernementale en matière de vaccins contre le COVID-19, restreignant leur accès aux personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu'à celles souffrant de maladies sous-jacentes.

Robert F. Kennedy Jr défend de longue date l'idée, contraire aux preuves scientifiques, selon laquelle de nombreux vaccins administrés aux enfants sont très nocifs. Selon des experts en santé publique, ce discours martelé par une personnalité aussi visible a contribué à la baisse des taux de vaccination et exposé un nombre croissant de jeunes à des maladies évitables comme la rougeole.

Le mémo, écrit par le responsable des vaccins de la FDA Vinay Prasad, n'indique ni l'âge ni l'état de santé des enfants et ne précise pas quels fabricants de vaccins étaient concernés, rapporte le New York Times.

