USA-Un juge ordonne la levée des mesures visant CNN, MS NOW et Politico

Un juge fédéral américain a ordonné jeudi à l'administration de Donald Trump de lever l'interdiction d'accès à la Maison blanche que le président a imposée à CNN, MS NOW et Politico, estimant que cette décision est probablement contraire à la Constitution.

Les trois médias, privés d'accès à la Maison blanche depuis samedi, avaient saisi la justice lundi en invoquant le droit à la liberté d'expression garanti par le premier amendement de la Constitution américaine. Ils demandaient que l'accès leur soit de nouveau accordé en attendant le règlement du litige.

"Il est en outre ordonné aux défendeurs (à l'exception du président Trump), ainsi qu'à leurs agents, représentants et à toute personne ou entité agissant de concert avec eux, de restituer, rétablir et rendre immédiatement les accréditations de presse permanentes pour la Maison Blanche détenues par des employés de CNN, MSNBC et Politico, qui avaient été révoquées aux alentours du 18 septembre", indique l'ordonnance du tribunal présidé par le juge Tim Kelly, nommé par Donald Trump.

Le président américain, coutumier des attaques contre les médias qui lui déplaisent depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, a justifié sa décision en accusant CNN, MS NOW (ex-MSNBC) et Politico de diffuser de fausses informations.

(Jan Wolfe et Jack Queen; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)