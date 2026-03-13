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USA-Un juge fédéral bloque des assignations visant Jerome Powell
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 21:25

par Andrew Goudsward et Ann Saphir

Un juge fédéral a bloqué vendredi des assignations émises par le département de la Justice dans son enquête pénale sur la gestion par Jerome Powell des rénovations de bâtiments historiques de la Réserve fédérale, à Washington.

Le juge en chef James Boasberg a écrit qu'une "montagne de preuves" laisse accroire à un usage abusif des assignations pour pousser le président de la Fed à abaisser les taux ou à démissionner et que le gouvernement n'a aucune preuve contre lui.

L'enquête cible un chantier de rénovation du siège de la Fed et l'audition de Jerome Powell au Sénat. Le Conseil des gouverneurs a demandé d'annuler les assignations visant ces documents et échanges liés au projet.

Jerome Powell a révélé le 11 janvier l'existence de la procédure, affirmant que ces démarches s'inscrivent dans des pressions politiques sur la banque centrale au sujet des taux directeurs, dans une vidéo rendue publique.

La procureure fédérale de Washington Jeanine Pirro a promis de faire appel.

(Ismail Shakil, Andrew Goudsward, Jasper Ward et Ann Saphir; version française Nicolas Delame)

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