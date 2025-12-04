 Aller au contenu principal
USA-Un homme inculpé pour avoir posé des bombes à Washington avant l'assaut du Capitole en 2021
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 23:15

Le FBI a arrêté et inculpé jeudi un homme de 30 ans accusé d'avoir posé des bombes artisanales devant les sièges des partis démocrate et républicain à Washington dans la nuit précédant l'assaut des partisans de Donald Trump contre le Capitole, le 6 janvier 2021.

Cette arrestation est la première dans ce dossier après des années d'investigations qui ont nourri de nombreuses théories du complot.

Le suspect, Brian Cole Jr, originaire de Woodbridge (Virginie) en banlieue de Washington, a été inculpé d'utilisation d'un engin explosif et de tentative de destruction malveillante par l'utilisation d'explosifs, a déclaré l'Attorney General (ministre de la Justice) Pam Bondi lors d'une conférence de presse.

Pam Bondi ne s'est pas exprimée sur les motivations du poseur de bombes présumé, ajoutant que l'enquête se poursuivait et que des mandats d'arrêt étaient en cours d'exécution.

Les engins explosifs avaient été désamorcés le jour de l'assaut du Capitole.

(Jana Winter et Sarah N. Lynch; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

