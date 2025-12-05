USA-Un grand jury refuse d'inculper de nouveau la procureure James

par Sarah N. Lynch et Andrew Goudsward

Un grand jury américain a refusé jeudi d'inculper de nouveau Letitia James, ont déclaré deux sources au fait de la question, après qu'un juge a rejeté de premières accusations portées à l'encontre de la procureure générale de l'Etat de New York.

Le département américain de la Justice avait engagé des poursuites judiciaires contre Letitia James, une démocrate. Deux chefs d'inculpation avaient été prononcés contre elle pour fraude bancaire et fausses déclarations à une institution financière.

Un juge a classé sans suite cette affaire en novembre, estimant que Lindsey Halligan, la procureure chargée du dossier, avait été nommée de manière illégale.

Les procureurs prévoient de tenter d'obtenir une nouvelle inculpation, ont dit les deux sources.

Letitia James avait fait condamner l'an dernier au civil Donald Trump, avant sa réélection, à plus de 450 millions de dollars d'amendes pour avoir surévalué son patrimoine afin de tromper des banquiers et de décrocher des prêts avantageux.

A ce titre, elle fait partie des "ennemis" déclarés de Donald Trump contre lesquels des poursuites ont été engagées ces dernières semaines par un département de la Justice aux ordres du président américain, au côté de l'ancien directeur du FBI James Comey et de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Tous trois rejettent les accusations portées à leur encontre.

Donald Trump n'a jamais caché sa volonté d'attaquer en justice les adversaires ou contempteurs qu'il accuse d'avoir tenté d'empêcher son retour au pouvoir en janvier dernier.

