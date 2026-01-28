USA-Un agent de l'ICE a tenté de pénétrer dans le consulat d'Equateur à Minneapolis

par Brad Brooks et Alexandra Valencia

Un agent de la police de l'immigration des Etats-Unis (ICE) a tenté mardi de pénétrer dans le consulat d'Equateur à Minneapolis, dans le Minnesota, a fait savoir le ministère équatorien des Affaires étrangères.

Le ministère a fait savoir dans un communiqué qu'il avait envoyé une "note" à l'ambassade américaine à Quito pour protester et qu'il avait demandé que l'incident "ne se reproduise pas".

Le communiqué diffusé par le ministère équatorien des Affaires étrangères présentait l'incident comme "une tentative d'incursion par des agents de l'ICE à l'intérieur du consulat d'Equateur à Minneapolis".

Des membres du personnel ont empêché l'agent d'entrer dans l'enceinte du consulat, ce qui a permis d'assurer la protection des ressortissants équatoriens qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment lors de l'incident, était-il indiqué.

Les méthodes de l'ICE suscitent de nombreuses critiques aux Etats-Unis après que ses agents chargés d'appliquer la politique de répression de l'immigration du président Donald Trump ont abattu deux citoyens américains lors d'incidents distincts ce mois-ci dans le Minnesota.

(Avec Steve Gorman à Los Angeles; version française Camille Raynaud)