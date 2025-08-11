USA-Trump veut chasser les sans-abri de Washington, la Garde nationale envisagée

par Bo Erickson, Nandita Bose et Idrees Ali

Le président américain Donald Trump a promis dimanche de chasser les personnes sans-abri des rues de Washington et d'emprisonner les criminels sévissant dans la capitale fédérale, en dépit de l'opposition de la maire, selon laquelle il n'y a aucune flambée de criminalité.

Alors que le locataire républicain de la Maison blanche doit tenir lundi une conférence de presse pour présenter son plan sécuritaire pour Washington, un représentant de l'administration a déclaré dimanche à Reuters que celle-ci se préparait à déployer des centaines de membres de la Garde nationale.

Cette mesure, controversée, a déjà été utilisée plus tôt cette année par Donald Trump à Los Angeles, malgré l'opposition des autorités locales, pour répondre aux manifestations contre les raids anti-immigration dans la ville californienne.

Aucune décision finale n'a été prise par Donald Trump, a déclaré le représentant de l'administration, ajoutant que le nombre de troupes et leur rôle n'étaient pas encore définis.

Si le choix de faire appel à la Garde nationale incombe traditionnellement au gouverneur de l'Etat concerné, le président américain a autorité sur la Garde nationale à Washington.

La Garde nationale a déjà été déployée par le passé dans la capitale fédérale, notamment en réponse à l'insurrection du 6 janvier 2021 menée par une foule de partisans de Donald Trump rejetant sa défaite électorale survenue deux mois plus tôt.

"Les sans-abri doivent partir, IMMÉDIATEMENT", a écrit dimanche Donald Trump sur son réseau social Truth. "Nous vous donnerons des endroits où rester, mais LOIN de la capitale", a-t-il ajouté. "Les criminels, vous n'avez pas besoin de partir. Nous allons vous mettre en prison, où vous devriez être".

La Maison blanche a refusé d'expliquer quelle autorité légale Donald Trump allait invoquer pour chasser les personnes sans-abri de Washington. Le président républicain contrôle uniquement les territoires et bâtiments fédéraux de la capitale.

D'après Community Partnership, une association oeuvrant à réduire le nombre de personnes sans-abri à Washington, où résident environ 700.000 habitants, quelque 3.782 personnes seules sont quotidiennement sans domicile le soir venu.

La plupart d'entre elles, précise l'association, dorment dans des refuges d'urgence ou des logements de transition plutôt que dans la rue.

Un représentant de la Maison blanche a déclaré dimanche que des agents fédéraux de maintien de l'ordre déployés à Washington ont ouvert vendredi soir des enquêtes pour des crimes de "possession d'armes à feu sans permis" ou encore de conduite avec permis expiré.

Selon la police locale, les crimes violents ont décliné de 26% lors des sept premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier, tandis que la criminalité dans son ensemble a baissé d'environ 7%.

La maire démocrate de la ville, Muriel Bowser, a déclaré dimanche que Washington ne connaissait pas de "flambée de la criminalité".

"Il est vrai que nous avons connu une flambée terrible de la criminalité en 2023, mais nous ne sommes plus en 2023", a-t-elle dit lors d'une interview sur la chaîne de télévision MSNBC. "Nous avons passé les deux dernières années à faire baisser les crimes violents dans cette ville, à les ramener à un plus bas de 30 ans", a-t-elle ajouté.

(Bo Erickson, Nandita Bose et Idrees Ali; version française Jean Terzian)