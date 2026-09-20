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USA-Trump transforme son projet d'arc de triomphe en "complexe militaire"
information fournie par Reuters 20/09/2026 à 14:57
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Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche avoir accepté, à la demande de l'armée, de convertir son projet d'arc de triomphe à Washington en complexe militaire chargé d'abriter et déployer drones et munitions.

Le président américain a mentionné des préoccupations de sécurité nationale à l'appui de cette décision, sans mentionner de menaces spécifiques.

Donald Trump a déjà modifié son projet de salle de bal à la Maison blanche, contesté devant la justice, et le présente désormais comme un complexe militaire intégré nécessaire à la sécurité nationale.

L'autorité américaine de l'aviation civile a estimé vendredi que le projet d'un arc de triomphe d'une hauteur de 76 mètres près du cimetière national d'Arlington ne présentait pas de risque pour l'aviation civile à condition qu'il soit surmonté en permanence de spots éclairants. Des experts en aéronautique avaient émis des inquiétudes quant au choix du site, non loin de l'aéroport Ronald-Reagan.

Des anciens combattants ont également déposé un recours contre le projet en estimant qu'il abîmerait la perspective entre le Lincoln Memorial et le cimetière d'Arlington.

Depuis le début de son second mandat en janvier 2025, Donald Trump a entrepris de remodeler en profondeur la capitale fédérale avec la volonté d'y laisser son empreinte.

Outre la destruction de l'aile Est de la Maison blanche pour y construire sa salle de bal, le président américain a fait rénover le bassin réfléchissant du Lincoln Memorial, désormais recouvert d'algues, et menace de démolir le Kennedy Center, haut lieu culturel de la ville, depuis que la justice lui a refusé d'y accoler son nom.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Donald Trump
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1 commentaire

  • 17:27

    Cela fera une cible de choix pour la Russie.

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