USA-Trump taquine la presse lors du dîner des correspondants

par Steve Holland et Jarrett Renshaw

Le président américain Donald Trump a taquiné les journalistes et a rendu hommage aux membres du Secret service lors du dîner de l'association des correspondants accrédités à la Maison blanche.

Donald Trump, dont l'administration a souvent été en désaccord avec la presse, a commencé son discours en alternant plaisanteries amicales et critiques acerbes à l'encontre de ce qu'il appelle les "médias diffusant de fausses informations".

"Je suppose que certains d'entre vous sont chanceux que nôtre précédent dîner ait été écourté car j'allais m'en prendre à vous", a dit le locataire de la Maison blanche.

Il s'agit de la première année où Donald Trump participe à ce dîner, qu'il avait boycotté par le passé.

L'événement, organisé initialement au mois d'avril, avait dû être reporté après que Donald Trump son épouse Melania avaient dû être évacués en urgence par des agents du Secret service, alors qu'un homme armé avait tenté de forcer la sécurité et ouvert le feu sur des agents à proximité, tentant vraisemblablement de s'en prendre aux membres de l'administration américaine.

L'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump lors de cet événement, Cole Allen, a plaidé non coupable au mois de mai des accusations portées contre lui.

"Ce soir, notre message est le suivant: Nous sommes de retour. Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous refusons de laisser le dernier mot à un acte violent", a déclaré la présidente sortante de l'association, Weijia Jiang.

"Nous ne cédons pas face à la violence politique. Aucun tocard armé d'un fusil ne changera ça", a dit plus tard Donald Trump.

(Avec Helen Coster à New York; version française Camille Raynaud)