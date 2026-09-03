USA-Trump s'engage à faire campagne pour les élections de mi-mandat

par Bo Erickson et Humeyra Pamuk

Le président américain Donald Trump s'est engagé mercredi à faire campagne de manière agressive pour les candidats républicains avant les élections de mi-mandat prévues au mois de novembre.

Lors d'un dîner organisé à la Maison blanche pour les élus républicains du Congrès, Donald Trump a promis de participer à de nombreux événements de campagne lors du mois précédant le scrutin, comme il l'avait fait en 2024.

"Je serai avec vous tout le long du chemin jusqu'en novembre", a dit le locataire de la Maison blanche. "Il s'agit surtout de 35 scrutins. Nous verrons si nous pouvons parvenir à faire élire tout le monde."

Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé fin août, seuls 31% des Américains approuvent les opérations militaires américaines en Iran, tandis que quelque 63% les désapprouvent. Le conflit, qui perturbe l'approvisionnement énergétique mondial, a fait grimper les prix des carburants et suscité le mécontent des électeurs.

"Je ferai de nombreuses étapes", a dit mercredi Donald Trump aux journalistes. Il devrait notamment se rendre en Alaska pour apporter son soutien au candidat républicain au Sénat, Dan Sullivan.

Donald Trump devrait en outre s'exprimer lors des deux soirées de la convention du parti républicain prévue la semaine prochaine.

(Avec Christian Martinez; version française Camille Raynaud)