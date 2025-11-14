USA-Trump réclame une enquête sur les liens entre Epstein et les démocrates

par Andy Sullivan

Donald Trump a dit vendredi avoir demandé au département de la Justice d'enquêter sur les liens que Jeffrey Epstein aurait entretenus avec la banque JP Morgan et des personnalités démocrates, dont l'ancien président Bill Clinton.

Cette requête intervient deux jours après la divulgation par une commission du Congrès de milliers de documents qui ont soulevé de nouvelles questions sur les relations entre le président américain et l'ancien financier, retrouvé pendu dans sa cellule en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineures.

Outre Bill Clinton, qui a fréquenté Jeffrey Epstein au début des années 2000, Donald Trump a demandé au département de la Justice d'enquêter sur l'ancien secrétaire au Trésor Larry Summers et sur le fondateur du réseau social LinkedIn Reid Hoffman, grand donateur du Parti démocrate.

"Epstein était un démocrate et il est le problème des démocrates, pas celui des républicains!" a affirmé le président américain sur son réseau Truth Social. "Ne gaspillez pas votre temps avec Trump. J'ai un pays à gouverner!" a-t-il ajouté.

"Nous regrettons toute association que nous avons pu avoir avec cet homme mais nous ne l'avons pas aidé à commettre ses actes odieux. Nous avons mis fin à nos relations avec lui des années avant son arrestation pour trafic sexuel", a répondu JP Morgan dans un communiqué par email.

La banque a versé 290 millions de dollars en 2023 à certaines victimes de Jeffrey Epstein pour mettre fin à des accusations selon lesquelles elle aurait ignoré des alertes en interne sur les soupçons visant le financier, parce qu'il représentait un précieux client.

Ni Bill Clinton ni Larry Summers, ni Reid Hoffman n'ont répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Les trois hommes ont déjà exprimé leurs regrets d'avoir côtoyé Jeffrey Epstein mais toujours nié avoir eu connaissance des délits sexuels dont était accusé l'homme d'affaires.

Donald Trump et Jeffrey Epstein étaient amis durant les années 1990 et 2000.

Le président américain a constamment et vigoureusement démenti toute connaissance des crimes attribués à l'ancien financier mais l'affaire continue de l'embarrasser au fil de la publication régulière de documents sur leur relation et alors que son propre camp soupçonne son gouvernement de dissimuler des informations.

Selon un sondage Reuters/Ipsos mené le mois dernier, neuf républicains sur dix continuent d'approuver l'action de Donald Trump à la Maison blanche mais seulement quatre sur dix disent approuver sa gestion du dossier Epstein.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)