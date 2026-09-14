USA-Trump qualifie les avertissements sur l'IA de "complot malfaisant"

Le président Donald Trump a dénoncé lundi le "complot malfaisant" à l'oeuvre selon lui contre l'intelligence artificielle (IA), assurant que les États-Unis disposaient déjà de garde-fous réglementaires et sécuritaires pour empêcher une dérive.

"Le seul contrôle ou les seules 'mesures de protection' dont l’IA a besoin, c’est un PRÉSIDENT FORT ET INTELLIGENT (avec un QI élevé !), et les États-Unis en ont à revendre !", a écrit Donald Trump sur Truth Social, ajoutant que la Chine tirerait profit du doute jeté sur le développement de l’intelligence artificielle.

"Nous disposons déjà d’un immense pouvoir PÉNAL et RÉGLEMENTAIRE sur ces entreprises ! Il y a un complot MALFAISANT en cours contre l’IA et les centres de données, et la seule à s’en réjouir, c’est la Chine."

Les inquiétudes du public concernant les dangers potentiels de l’IA se sont accrues aux États-Unis après que deux chercheurs d’Anthropic ont estimé la semaine dernière que cette technologie en pleine évolution pourrait conduire à l’extinction de l’espèce humaine dans un avenir pas si lointain.

Le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, a présenté samedi un plan en trois étapes visant à modérer le rythme du développement de l'IA et à gagner du temps pour gérer ses risques. Cette proposition a immédiatement été soutenue par plusieurs autres dirigeants de grandes entreprises spécialisées dans l’IA, notamment Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, PDG d’OpenAI.

Donald Trump a déclaré que les outils destinés à garantir la sécurité de l’IA avaient déjà été utilisés contre Amodei.

"L’administration Trump a empêché les 'personnes' issues de l’IA de faire des 'choses' mauvaises, ou potentiellement mauvaises, comme Dario (Anthropic !), qui fait désormais semblant d’être un 'petit ange parfait' — et nous continuerons à le faire", a-t-il déclaré.

(Par Bhargav Acharya, Katharine Jackson; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)