USA-Trump qualifie de "disgrâce" la décision de la Cour suprême sur les droits de douane
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 17:29

Donald Trump a qualifié vendredi de "disgrâce" la décision de la Cour suprême des Etats-Unis annulant ses droits de douane dits "réciproques", a-t-on appris de sources au fait du dossier.

Le président américain a assuré disposer d'un plan de rechange pour appliquer sa politique commerciale, selon des médias américains.

(Jarrett Renshaw et Bo Erickson;, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

