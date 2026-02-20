USA-Trump qualifie de "disgrâce" la décision de la Cour suprême sur les droits de douane

Donald Trump a qualifié vendredi de "disgrâce" la décision de la Cour suprême des Etats-Unis annulant ses droits de douane dits "réciproques", a-t-on appris de sources au fait du dossier.
Le président américain a assuré disposer d'un plan de rechange pour appliquer sa politique commerciale, selon des médias américains.
(Jarrett Renshaw et Bo Erickson;, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)
