USA-Trump prend le contrôle de la police de Washington, va déployer la Garde nationale

(Actualisé à l'issue de la conférence de presse)

par Bo Erickson, Nandita Bose et Idrees Ali

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi avoir placé sous contrôle fédéral la police de Washington DC et ordonné le déploiement de la Garde nationale dans la capitale des Etats-Unis, pour faire face selon lui à une flambée de criminalité.

"Je déploie la Garde nationale pour contribuer au rétablissement de l'ordre public et de la sécurité publique à Washington D.C", a déclaré Donald Trump aux journalistes à la Maison blanche, entouré de responsables de son administration, dont le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et la procureure générale Pam Bondi.

"Notre capitale est envahie par des gangs violents et des criminels sanguinaires", a-t-il ajouté.

La maire démocrate de Washington, Muriel Bowser, a réfuté les affirmations du locataire de la Maison blanche, assurant que la capitale fédérale ne connaissait pas de "flambée de la criminalité".

Selon la police locale, les crimes violents ont décliné de 26% lors des sept premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier, tandis que la criminalité dans son ensemble a baissé d'environ 7%.

La violence armée demeure toutefois un problème. En 2023, Washington affichait le troisième taux d'homicides par arme à feu le plus élevé parmi les villes américaines de plus de 500.000 habitants, selon l'association de défense du contrôle des armes à feu Everytown for Gun Safety.

Les annonces de Donald Trump constituent les dernières en date visant une ville dirigée par le camp démocrate.

Le déploiement, controversé, de la Garde nationale a déjà été utilisé plus tôt cette année par le président américain à Los Angeles, malgré l'opposition des autorités locales, pour répondre aux manifestations contre les raids anti-immigration dans la ville californienne.

Si le choix de faire appel à la Garde nationale incombe traditionnellement au gouverneur de l'Etat concerné, le président américain a autorité sur la Garde nationale à Washington.

La Garde nationale a déjà été déployée par le passé dans la capitale fédérale, notamment en réponse à l'insurrection du 6 janvier 2021 menée par une foule de partisans de Donald Trump rejetant sa défaite électorale survenue deux mois plus tôt.

(Bo Erickson, Nandita Bose et Idrees Ali; version française Jean Terzian et Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)