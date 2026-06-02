USA-Trump nomme Bill Pulte, un fidèle, au poste directeur par intérim du renseignement national

(Répétition avec ajout d'un article manquant au premier paragraphe)

Donald Trump a mardi nommé Bill Pulte, actuel reponsable de l'Agence fédérale du financement des logements des États-Unis, au poste de directeur par intérim du renseignement national, le président américain promouvant un fidèle allié n'ayant aucune expérience en matière de sécurité du pays.

Dans un message posté sur son réseau Truth Social, Donald Trump précise que Bill Pulte, 38 ans, remplacera temporairement Tulsi Gabbard tout en conservant son poste de directeur de la Federal Housing Finance Agency (FHFA), qui chapeaute notamment les géants du crédit hypothécaire que sont Fannie Mae et Freddie Mac.

"(Bill Pulte) possède une grande expérience dans la gestion des questions les plus sensibles aux États-Unis, à savoir la sécurité et la solidité des marchés, ainsi que plus de 10.000 milliards de dollars chez Fannie Mae/Freddie Mac, ce qui représente une augmentation considérable par rapport à la situation d'il y a seulement 12 mois", a dit le président américain.

Tulsi Gabbard a annoncé en mai son intention de quitter ses fonctions, expliquant sa décision par un diagnostic récent d'un cancer chez son mari. Reuters a rapporté qu'elle avait été contrainte de démissionner en raison de tensions avec la Maison blanche.

Bill Pulte supervisera donc à titre temporaire les 18 agences qui composent la communauté du renseignement américaine, dont le budget total s'élève à plus de 115 milliards de dollars (98,9 milliards d'euros) pour l'exercice 2026.

Parmi celles-ci figurent le principal service de renseignement extérieur, la CIA (Agence centrale de renseignement), et la NSA (Agence nationale de sécurité), qui chargée d'intercepter les communications étrangères et de contribuer à la défense des États-Unis contre les cyberattaques.

La nomination d'un homme inexpérimenté dans le secteur du renseignement intervient à un moment où les États-Unis sont non seulement plongés dans la guerre avec l'Iran mais aussi confrontés à une série d'autres crises de politique étrangère pour lesquelles le renseignement est crucial, que ce soit la guerre de la Russie contre l'Ukraine ou encore la volonté de puissance de la Chine.

Depuis son installation à la tête de la FHFA, Bill Pulte a utilisé ses prérogatives pour encourager des poursuites contre les ennemis politiques présumés du président républicain, accusant ainsi la procureure générale de New York Letitia James et le sénateur californien Adam Schiff, tous deux démocrates, ainsi que la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook, de fraude hypothécaire.

(Jacob Bogage et Jonathan Landay, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Camille Raynaud)