USA-Trump menace de poursuivre Powell, le nom de son remplaçant annoncé en janvier

Le président américain Donald Trump a renouvelé lundi sa menace d'intenter une action en justice contre le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, accusant celui-ci d'"incompétence flagrante".

S'adressant en Floride à la presse, le locataire de la Maison blanche a également dit qu'il prévoyait d'annoncer le nom de son candidat pour le poste de président de la banque centrale américaine dans le courant du mois de janvier.

Donald Trump reproche à Jerome Powell de ne pas avoir abaissé les taux directeurs de la banque centrale à un rythme plus rapide et plus soutenu.

Il avait par ailleurs déjà indiqué en août qu'il envisageait de poursuivre Jerome Powell pour sa gestion des rénovations du siège de l'institution financière à Washington.

La Maison blanche soupçonne de potentielles fraudes qui auraient fait grimper les coûts inutilement, alors que ce projet de rénovation de deux immeubles historiques par la Fed est par ailleurs jugé ostentatoire.

