USA-Trump gèle $10 mds d'allocations familiales dans cinq Etats gouvernés par des démocrates

L'administration du président américain Donald Trump a gelé plus de 10 milliards de dollars d'aides fédérales destinées aux crèches et aux familles dans cinq Etats - Californie, Colorado, Illinois, Minnesota et New York -, a annoncé mardi le département de la Santé et des services sociaux (HHS), citant des préoccupations à propos de fraudes et malversations.

Depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, le locataire républicain de la Maison blanche a menacé de couper les aides fédérales apportées à des organisations et à des Etats américains en raison d'un éventail de questions, dont des fraudes présumées dans des Etats gouvernés par des démocrates, les manifestations pro-palestiniennes sur les campus universitaires et les programmes de diversité et d'inclusion.

Le HHS a dit mardi avoir notifié les cinq Etats, tous dirigés par des gouverneurs démocrates, que le gel concernait le fonds de soins à l'enfance et au développement - de 2,4 milliards de dollars -, le programme d'aide temporaire aux familles dans le besoin - 7,35 milliards de dollars - et un programme d'allocations sociales de 869 millions de dollars.

Dans un communiqué, le département a indiqué que l'accès des cinq Etats à ces fonds serait restreint dans l'attente d'un examen approfondi.

La décision a été condamnée par les démocrates.

"Nos Etats ne devraient pas être des pions politiques dans le combat que Donald Trump semble mener aux gouverneurs des Etats bleus (les Etats démocrates, NDLR)", ont déclaré les services du gouverneur de Californie, le démocrate Gavin Newsom.

Ces dernières semaines, l'administration Trump a particulièrement critiqué le Minnesota, dénonçant ce qu'elle décrit comme une fraude généralisée aux aides sociales commise par les migrants. Elle a lancé des attaques contre la communauté somalienne de cet Etat et contre le gouverneur démocrate Tim Walz, colistier de Kamala Harris lors de l'élection présidentielle américaine de novembre 2024.

Des défenseurs des droits humains reprochent à l'administration Trump de se servir d'enquêtes pour fraude comme prétextes pour mener une large campagne ciblant les immigrés et les opposants politiques.

