USA-Trump dit que l'argent des contribuables ne financera plus de publicités à sa gloire

Donald Trump a déclaré lundi que l'argent des contribuables américains ne sera plus utilisé pour financer des publicités de lui, après que la diffusion de spots dans lesquels le président américain s'est mis en scène de manière élogieuse, en amont des élections de mi-mandat ("midterms"), a provoqué un tollé.

Nombre d'élus du Congrès, aussi bien du côté démocrate que dans les rangs du Parti républicain de Donald Trump, et des experts en éthique ont condamné la diffusion nationale de trois publicités télévisées dans lesquelles apparaît le président américain et ont appelé à des enquêtes indépendantes.

Via son réseau Truth Social, le locataire de la Maison blanche a dit considérer ces publicités comme une "promotion positive" de la grandeur des Etats-Unis, tout en ajoutant que celles-ci ne seraient plus payées par les contribuables.

Ces publicités, a-t-il ajouté, seront désormais financées soit par ses soins, soit par une organisation politique MAGA de collecte de fonds.

L'organisation MAGA Inc dispose actuellement d'environ 400 millions de dollars.

S'exprimant sous couvert d'anonymat, un représentant de la Maison blanche a déclaré par la suite à Reuters que les publicités seraient désormais financées par cette organisation.

Des élus du Congrès se sont offusqués que des fonds publics aient pu être utilisés afin de promouvoir politiquement Donald Trump, tandis que d'autres ont dit penser que les publicités pourraient avoir enfreint des restrictions en place de longue date sur la propagande et l'activité politique du gouvernement.

Citant des sources, le New York Times a rapporté que Donald Trump avait personnellement demandé au directeur du budget de la Maison blanche d'utiliser l'argent des contribuables pour financer la diffusion de ces publicités, qui sont encore apparues dimanche lors de matchs du championnat nord-américain de football américain (NFL) et d'autres programmes.

L'une des publicités montre des images du Mount Rushmore mélangées à des images de Donald Trump saluant l'"âge d'or de l'Amérique".

Dans un autre spot publicitaire, le président américain déclare que les Etats-Unis "ne seront jamais un pays communiste", tandis qu'un refrain - "aimez-moi" - est répété en fond sonore.

Le ministre de la Justice (Attorney General) de l'Etat de Californie, le démocrate Rob Bonta, a appelé lundi à l'ouverture d'une enquête indépendante, dénonçant une "stupéfiante utilisation abusive de fonds publics et un abus de confiance".

Le patron du régulateur fédéral des communications (FCC), le républicain Brendan Carr, choisi par Donald Trump pour occuper ce poste, a dit la semaine dernière penser que les publicités étaient appropriées et a écarté l'idée d'une quelconque enquête.

(David Shepardson et Costas Pitas; version française Jean Terzian)