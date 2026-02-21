USA-Trump dit avoir imposé une nouvelle surtaxe mondiale de 10%

Point de presse à la Maison Blanche
Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il avait signé un décret pour imposer une nouvelle surtaxe mondiale de 10% qui "prendra effet presque immédiatement".
"C'est un grand honneur pour moi d'avoir signé à l'instant, depuis le Bureau ovale, une nouvelle surtaxe douanière mondiale de 10%, qui prendra effet presque immédiatement", a-t-il écrit sur son réseau, Truth Social.
Donald Trump avait annoncé plus tôt dans la journée qu'il signerait un décret pour imposer une nouvelle surtaxe mondiale de 10% afin de remplacer ses droits de douane "réciproques" imposés en avril dernier mais invalidés vendredi par la Cour suprême.
(Bhargav Acharya and Ismail Shakil; version française Camille Raynaud)
