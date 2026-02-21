 Aller au contenu principal
USA-Trump dit avoir imposé une nouvelle surtaxe mondiale de 10%
information fournie par Reuters 21/02/2026 à 01:58

Point de presse à la Maison Blanche

Le ‌président américain Donald Trump ​a déclaré vendredi qu'il avait signé un décret pour ​imposer une nouvelle surtaxe mondiale ​de 10% qui "prendra ⁠effet presque immédiatement".

"C'est un ‌grand honneur pour moi d'avoir signé à ​l'instant, ‌depuis le Bureau ovale, ⁠une nouvelle surtaxe douanière mondiale de 10%, qui prendra ⁠effet ‌presque immédiatement", a-t-il écrit ⁠sur son réseau, ‌Truth Social.

Donald Trump avait ⁠annoncé plus tôt dans ⁠la journée ‌qu'il signerait un décret ​pour imposer ‌une nouvelle surtaxe mondiale de 10% afin ​de remplacer ses droits de douane "réciproques" ⁠imposés en avril dernier mais invalidés vendredi par la Cour suprême.

(Bhargav Acharya and Ismail Shakil; version française ​Camille Raynaud)

Donald Trump
