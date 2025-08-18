USA-Trump cible le vote par correspondance avant les "mid-terms"

Le président américain Donald Trump a affiché lundi sa volonté de supprimer le vote par correspondance et les machines à voter aux Etats-Unis dans la perspective des prochaines élections de mi-mandat en novembre 2026.

"Je vais conduire un mouvement pour éliminer le vote par correspondance et aussi, tant qu'on y est, les machines à voter hautement imprécises, très coûteuses et fortement controversées", a déclaré Donald Trump sur son réseau social.

"Nous allons commencer à mener cet effort, qui sera fortement contesté par les démocrates parce qu'ils trichent à des niveaux jamais vus auparavant, en signant un décret qui contribuera à apporter de l'honnêteté lors des élections de mi-mandat", a-t-il dit.

Aux Etats-Unis, les Etats sont chargés d'organiser les élections mais selon Donald Trump, "ils doivent faire ce que leur dit le gouvernement fédéral".

Le président américain a déjà signé fin mars un décret visant à réformer le code électoral, un décret bloqué par la justice après des recours déposés par des Etats démocrates.

Donald Trump, qui n'a jamais cessé d'affirmer sans preuve qu'il s'était fait voler la victoire lors de l'élection présidentielle de 2020 aux Etats-Unis, notamment à cause du vote par correspondance, a toutefois changé d'avis en 2024 en appelant ses partisans à y avoir recours.

Le vote par correspondance a atteint un record lors de l'élection de 2020 pour cause de pandémie de covid-19. Il a baissé lors de la présidentielle quatre ans plus tard, représentant environ trois bulletins de vote sur dix.

(Rédigé par Jarrett Renshaw; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)