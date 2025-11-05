 Aller au contenu principal
USA-Trump choisit un allié de Musk pour diriger la Nasa
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 00:15

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi avoir choisi Jared Isaacman, astronaute privé et allié du milliardaire Elon Musk, pour diriger l'agence spatiale américaine, une nomination qui requiert l'aval du Sénat où les pairs républicains de Trump sont majoritaires.

Considéré plus tôt cette année parmi les favoris pour occuper le poste, Jared Isaacman avait été écarté des candidats potentiels pour diriger la Nasa à la suite de la vive querelle publique entre Donald Trump et Elon Musk, principal soutien de campagne du président républicain dont il fut également un conseiller éphémère à la Maison blanche.

Sean Duffy, à la tête du département fédéral des Transports, avait alors été nommé directeur intérimaire de la Nasa.

"Ce soir, je suis heureux de nominer Jared Isaacman, un homme d'affaires accompli, philanthrope, pilote et astronaute, comme administrateur de la Nasa", a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth.

(Kanishka Singh; version française Jean Terzian)

