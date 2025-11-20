USA-Trump annonce une rencontre avec Mamdani vendredi à la Maison blanche

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il rencontrerait vendredi à la Maison blanche le démocrate Zohran Mamdani, qui a remporté plus tôt ce mois-ci l'élection pour la mairie de New York.

"Nous sommes convenus que cette réunion aurait lieu dans le Bureau ovale le vendredi 21 novembre", a écrit mercredi le locataire républicain de la Maison blanche sur les réseaux sociaux.

Donald Trump s'est montré par le passé très critique à l'égard de Zohran Mamdani, décrivant à tort ce dernier comme un "communiste" et apportant son soutien à l'ex-gouverneur démocrate de l'Etat de New York, Andrew Cuomo lors de la campagne électorale pour la mairie de New York. Cuomo avait été battu par Mamdani lors de la primaire démocrate avant de se présenter comme indépendant.

Le président américain avait menacé de réduire les fonds fédéraux alloués à New York, sa ville natale, si Zohran Mamdani remportait le scrutin.

(Kanishka Singh; version française Jean Terzian)