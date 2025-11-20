 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Trump annonce une rencontre avec Mamdani vendredi à la Maison blanche
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 02:45

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il rencontrerait vendredi à la Maison blanche le démocrate Zohran Mamdani, qui a remporté plus tôt ce mois-ci l'élection pour la mairie de New York.

"Nous sommes convenus que cette réunion aurait lieu dans le Bureau ovale le vendredi 21 novembre", a écrit mercredi le locataire républicain de la Maison blanche sur les réseaux sociaux.

Donald Trump s'est montré par le passé très critique à l'égard de Zohran Mamdani, décrivant à tort ce dernier comme un "communiste" et apportant son soutien à l'ex-gouverneur démocrate de l'Etat de New York, Andrew Cuomo lors de la campagne électorale pour la mairie de New York. Cuomo avait été battu par Mamdani lors de la primaire démocrate avant de se présenter comme indépendant.

Le président américain avait menacé de réduire les fonds fédéraux alloués à New York, sa ville natale, si Zohran Mamdani remportait le scrutin.

(Kanishka Singh; version française Jean Terzian)

Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank