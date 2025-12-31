USA-Trump annonce le retrait de la Garde nationale à Chicago, Portland et Los Angeles

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi que son administration procédait au retrait de la Garde nationale des villes de Chicago, Los Angeles et Portland, tout en prévenant que des troupes fédérales seraient à nouveau déployées en cas de recrudescence de la criminalité.

Le déploiement de la Garde nationale dans ces trois villes avait été jugé inutile par les autorités locales et par les démocrates. Des recours juridiques ont été déposés pour faire annuler les mesures décidées par la Maison blanche, accusée d'ingérence et d'utiliser des incidents isolés lors de manifestations comme prétexte pour envoyer des troupes.

Donald Trump avait jugé l'envoi de soldats de la Garde nationale à Los Angeles, Chicago, Washington, Memphis et Portland comme nécessaire pour lutter contre la criminalité et protéger les biens fédéraux face aux contestataires, alors que des manifestations majoritairement pacifiques ont eu lieu plus tôt cette année pour dénoncer les raids anti-immigration effectués par des agents fédéraux à travers le pays.

Revenu au pouvoir en janvier dernier, Donald Trump a annoncé la mise en oeuvre d'un programme sans précédent de déportations.

Via les réseaux sociaux, le locataire républicain de la Maison blanche a déclaré mercredi "retirer la Garde nationale de Chicago, Los Angeles et Portland, en dépit du fait que la criminalité a grandement été réduite grâce à la présence de ces immenses patriotes dans ces villes, et seulement grâce à cela".

"Nous reviendrons, peut-être sous une forme bien différente et bien plus puissante, quand le crime recommencera à flamber - c'est seulement une question de temps !", a-t-il ajouté.

Des juges chargés d'étudier les recours déposés dans les villes contestant la présence de la Garde nationale ont déclaré que l'administration Trump a outrepassé son autorité, estimant qu'il n'y avait aucune preuve pour justifier du caractère indispensable du déploiement de soldats.

(Kanishka Singh; version française Jean Terzian)