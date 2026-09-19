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USA-Trump annonce la création d'une "force" chargée de superviser l'IA
information fournie par Reuters 19/09/2026 à 19:43
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Le président américain Donald Trump a annoncé samedi la création d'une "force dédiée à l'IA" (intelligence artificielle) chargée de superviser la réglementation de ce secteur ainsi que la nomination prochaine d'un "tsar" de l'IA.

"Nous n'entraverons ni ne freinerons en aucune manière la croissance de cette industrie incroyable", a déclaré Donald Trump dans un message sur son réseau Truth Social.

"Au contraire, nous la soutiendrons, l'aiderons et veillerons sur elle tout au long de son développement ! Toutefois, nous traquerons également le MAL — ce que nous pouvons faire très facilement grâce à notre système de justice pénale et civile déjà en place."

Donald Trump avait écarté cette semaine des appels en faveur de nouvelles règles fédérales sur l'IA, affirmant que les États-Unis avaient simplement besoin d'un président fort — ce dont le pays dispose "amplement". Il avait qualifié d'"imposture" les demandes de dirigeants du secteur réclamant une réglementation fédérale de cette technologie.

La question de l'IA devrait être abordée lors du sommet prévu jeudi prochain à Washington entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

(Susan Heavey, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Donald Trump
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