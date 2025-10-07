USA: trop d'inflation pour baisser encore les taux d'intérêt, selon un responsable de la Fed

"L'inflation est trop élevée" aux Etats-Unis, a déclaré lundi un responsable qui vote sur les taux d'intérêt de la banque centrale, manifestement pas prêt à voter en faveur d'une nouvelle détente.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

Les investisseurs s'attendent massivement à ce que la Réserve fédérale (Fed) réduise ses taux directeurs à la fin du mois pour la deuxième fois de suite afin de donner un coup de fouet à l'économie, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Mais au moins un des douze responsables votant sur les taux d'intérêt semble réticent: le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid.

Dans un discours, il s'est notamment inquiété du renchérissement des biens durables (voitures, meubles, électroménager), une catégorie qui avait au contraire tendance à être toujours plus abordable "ces 30 dernières années".

Il l'attribue à l'imposition de droits de douane par l'exécutif américain, nombre de ces produits étant importés.

D'un autre côté, les données sur l'économie et la forme des marchés financiers lui font dire qu'il n'y a pas péril en la demeure, et que la politique monétaire "est seulement légèrement restrictive, comme elle devrait l'être selon (lui)".

Jeff Schmid avait voté avec ses collègues en septembre pour une baisse des taux d'intérêt d'un quart de point.

Il a qualifié lundi cette décision de "stratégie adéquate de gestion des risques", au moment où le marché du travail présentait des signes d'essoufflement.

Et fait comprendre que sa priorité était désormais, de nouveau, la lutte contre l'inflation. "La Fed doit maintenir sa crédibilité en matière d'inflation", a-t-il ainsi insisté.