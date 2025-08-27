USA-Trois morts et 17 blessés après une fusillade dans une école catholique

(Actualisé avec précisions)

par Jana Winter et Andrew Hay

Deux enfants ont été tués et 17 personnes ont été blessées mercredi dans fusillade survenue mercredi dans une école catholique de Minneapolis, dans le Minnesota, ont annoncé les autorités.

L'assaillant, armé de fusils et d'un pistolet, a tiré à de nombreuses reprises à travers les fenêtres de l'église alors que les écoliers assistaient à la messe, ont dit des responsables. Le tireur s'est ensuite suicidé, ont-ils ajouté.

"Il s'agit d'un acte violent délibéré à l'encontre d'enfants innocents et d'autres fidèles. La cruauté et la lâcheté même qui consiste à tirer dans une église pleine d'enfants est absolument incompréhensible", a déclaré aux journalistes le chef de la police de Minneapolis, Brian O'Hara.

Cette fusillade intervient deux jours après la rentrée des classes à l'école de l'Annonciation, une école primaire privée qui compte quelque 395 élèves.

L'école est liée à l'église de l'Annonciation et les deux bâtiments sont situés dans le sud de la plus grande ville du Minnesota.

La police a indiqué que le tireur était vêtu de noir, qu'il était âgé d'une vingtaine d'années et qu'il n'avait pas de casier judiciaire chargé. Son nom n'a pas été révélé et le motif de l'attaque reste encore inconnu.

Le président américain Donald Trump a dit avoir été informé de la situation et que le FBI se trouvait sur place. "S'il vous plaît, priez avec moi pour toutes les personnes concernées", a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux.

Trois autres fusillades sont survenues à Minneapolis depuis mardi après-midi, dont une dans un lycée jésuite. Ces attaques ont fait trois morts et sept blessés, selon la police.

La fusillade de mercredi ne semble pas liée aux autres, a dit Brian O'Hara.

