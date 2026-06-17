USA-Sorts contrastés pour les candidats soutenus par Trump dans l'Etat de Géorgie

Les républicains de Géorgie ont rejeté mardi le candidat au poste de gouverneur de l'Etat soutenu par le président Donald Trump, infligeant ainsi au président américain un deuxième revers en moins de deux semaines lors de l'actuelle campagne des primaires en cours à travers le pays.

Selon les médias américains, l'homme d'affaires Rick Jackson l'a ainsi emporté devant le lieutenant-gouverneur de la Géorgie Burt Jones, qui, en plus de soutien de Donald Trump, avait également été adoubé par Brian Kemp, l'actuel gouverneur de l'Etat.

Rick Jackson, fondateur et dirigeant de Jackson Healthcare, affrontera la démocrate Keisha Lance Bottoms, ancienne maire d'Atlanta et conseillère de l'ancien président Joe Biden.

Cette défaite d'un candidat soutenu par le président américain fait suite à celle, le 2 juin, du membre de la Chambre des représentants Randy Feenstra face à l'homme d'affaires et agriculteur Zach Lahn dans la primaire républicaine pour le poste de gouverneur de l'Iowa.

Cependant, toujours en Géorgie, les républicains ont voté pour le candidat soutenu par Donald Trump - Mike Collins, également un élu de la Chambre des représentants et un partisan de la ligne dure en matière d'immigration - pour affronter le sénateur démocrate sortant Jon Ossoff, lors des élections de mi-mandat de mi-novembre.

Ces dernières s'annoncent à haut risque pour les républicains, actuellement majoritaires à la Chambre des Représentants et au Sénat, en raison notamment de l'impopularité de la guerre en Iran - qui semble en passe de se terminer - et de ses conséquences sur les prix des carburants aux Etats-Unis.

(Nolan D. McCaskill, version française Benoit Van Overstraeten, édité par)