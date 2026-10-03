USA-Réunion secrète de haut niveau au sujet de l'Iran et du Yémen-Axios

Les principaux membres du gouvernement du président américain Donald Trump ont pris part à une réunion secrète pour discuter des prochaines étapes de la guerre contre l'Iran et du conflit entre l'Arabie saoudite et les Houthis au Yémen, a rapporté vendredi le site d'information Axios.

Le vice-président américain J.D. Vance a présidé la réunion, qui s'est déroulée à Camp David la résidence secondaire des présidents américains, a indiqué Axios, citant des sources proches du dossier.

(Gargi Gupta)