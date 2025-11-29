 Aller au contenu principal
USA-Reprise du trafic à l'aéroport de Philadelphie
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 02:11

(Actualisé avec reprise du trafic)

Le trafic a repris vendredi à l'aéroport international de Philadelphie après que les vols ont été suspendus en raison d'une menace à la bombe, ont annoncé l'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) et la police.

La FAA, qui avait décidé de suspendre les vols peu après 19h00 (00h00 GMT), a indiqué quelque 30 minutes plus tard que l'incident de sécurité avait été résolu et que les opérations avaient repris.

Le trafic a été interrompu en raison d'une "situation nécessitant l'aide de la police de Philadelphie à bord d'un avion", a fait savoir un porte-parole de la police dans un communiqué.

L'avion a pu décoller et l'interdiction de vol décidée par la FAA a été levée, a-t-il ajouté.

Des menaces à la bombe ont visé d'autres aéroports américains ce mois-ci sans qu'aucun n'incident ne se produise.

(Ismail Shakil, Kanishka Singh et David Shepardson; version française Camille Raynaud)

