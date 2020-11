Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Rebond confirmé de 33,1% du PIB en rythme annualisé au troisième trimestre Reuters • 25/11/2020 à 14:49









USA: REBOND CONFIRMÉ DE 33,1% DU PIB EN RYTHME ANNUALISÉ AU TROISIÈME TRIMESTRE WASHINGTON (Reuters) - Le rebond de l'économie américaine au troisième trimestre après le coup d'arrêt provoqué au printemps par la crise du coronavirus a atteint un niveau sans précédent de 33,1% en rythme annualisé, confirme la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) mercredi. Ce chiffre est inchangé par rapport à l'estimation initiale publiée fin octobre par le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une révision en légère hausse, à 33,2%. La première économie mondiale s'était contractée de 31,4% au deuxième trimestre, toujours en rythme annualisé, sa chute la plus brutale depuis le début du suivi des statistiques par le gouvernement fédéral en 1947. (Lucia Mutikani, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.