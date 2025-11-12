USA-Raphael Bostic annonce son départ de la Fed

(.)

par Howard Schneider

Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, première personne noire et ouvertement homosexuelle à diriger l'une des 12 antennes régionales de la banque centrale américaine, a annoncé mercredi son départ de l'institution à la fin de son mandat, le 28 février prochain.

Cette annonce surprise intervient alors que le président américain Donald Trump multiplie les initiatives pour influencer les décisions de la Fed.

Même si la nomination des présidents des banques régionales n'est pas décidée par la Maison blanche, elle doit être approuvée par le conseil des gouverneurs de la banque centrale. Or, Donald Trump tente de remodeler ce conseil en exerçant des pressions pour précipiter le départ de Lisa Cook, une des gouverneures, et de Jerome Powell, le président de l'institution, dont le mandat expire au printemps prochain.

Les 12 présidents régionaux doivent être reconduits dans leurs fonctions pour un nouveau mandat de cinq ans, un processus qui pourrait s'avérer plus complexe cette année si l'administration Trump décidait d'exercer une plus grande influence sur la sélection des dirigeants régionaux.

Raphael Bostic, âgé de 59 ans, n'atteindra pas avant au moins cinq ans la limite d'âge pour exercer ses fonctions au sein de la Fed.

Il s'est parfois exprimé ouvertement sur les questions d'équité économique au cours de ses huit ans et demi au sein de la Fed, notamment à la suite des manifestations nationales en faveur de la justice sociale en 2020.

Même si cette approche n'a pas semblé influencer son point de vue sur la politique monétaire, plutôt restrictive face à une inflation élevée, elle a suscité des critiques au sein des conservateurs, ces derniers mettant en garde contre une Fed "woke" qui s'éloignerait des mandats confiés par le Congrès.

Raphael Bostic a également été éclaboussé par une controverse sur les activités de trading de certains responsables de la banque centrale, avec notamment des accusations formulées l'an dernier par l'inspecteur général interne de la Fed sur un possible conflit d'intérêts dans la manière de gérer ses investissements personnels.

Le patron de la Fed d'Atlanta est titulaire d'un doctorat en économie de l'université de Harvard. Il a exercé des fonctions universitaires et au département du Logement et du Développement urbain avant de rejoindre la Fed. On ignore pour le moment la suite de ses projets.

"Ce fut un honneur et un privilège exceptionnels pour moi de diriger la Réserve fédérale d'Atlanta pendant ces huit années et demie", a déclaré Raphael Bostic, cité dans un communiqué, où il annonce son intention de ne pas solliciter un renouvellement de son mandat.

"Je suis fier de ce que nous avons accompli durant mon mandat pour transformer l'objectif ambitieux d'une économie qui profite à tous en une réalité plus concrète et je me réjouis à l'idée de découvrir de nouvelles façons de faire progresser cette vision audacieuse pour la suite", a-t-il ajouté.

Raphael Bostic a exercé un rôle de premier plan auprès des groupes civiques d'Atlanta, en se rendant notamment dans les secteurs ruraux afin d'approfondir le travail de la Fed sur le développement des communautés.

Un comité de recherche va désormais être mis en place pour sélectionner son remplaçant à la tête de la Fed d'Atlanta.

(Reportage Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)