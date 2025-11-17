USA: Purdue Pharma satisfait de la prochaine validation de son plan de faillite

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DREW ANGERER )

Le laboratoire américain Purdue Pharma, considéré comme étant à l'origine de la crise des opiacés aux Etats-Unis, a qualifié vendredi d'"événement marquant" l'annonce par le juge new-yorkais supervisant son plan de faillite qu'il allait le valider dans les prochains jours.

A la fin de trois jours d'audience dans un tribunal des faillites de New York, le juge Sean Lane "a indiqué qu'il allait approuver le plan de réorganisation de Purdue Pharma dans le cadre (de la procédure de faillite dite) Chapter 11", a indiqué le groupe dans un communiqué, saluant le "remarquable consensus" des créanciers qui l'accepté à plus de 99%.

Une audience est prévue mardi matin.

"C'est aujourd'hui un jour symbolique", a commenté Steve Miller, président du conseil d'administration de Purdue, cité dans le communiqué.

Cette journée "achève un long chapitre et nous rapproche au plus près de la fin du livre de Purdue", a-t-il poursuivi. "Bientôt, Purdue va cesser d'exister".

Purdue Pharma fabriquait l'anti-douleur OxyContin, dont la surprescription est généralement considérée comme le déclencheur de la crise des opiacés aux Etats-Unis. Le laboratoire a abandonné les opiacés en 2018.

La famille Sackler, qui en était alors propriétaire mais qui n'a plus aucune implication avec le laboratoire depuis fin 2018, est accusée d'avoir promu de façon musclée ce médicament, tout en ayant connaissance de son caractère très addictif, ce qui leur a rapporté des dizaines de milliards de dollars.

- 727.000 morts -

Selon les données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), près de 727.000 personnes ont succombé dans le pays entre 1999 et 2022 à une overdose liée à la prise d'opiacés, obtenus sur ordonnance ou de manière illégale.

Purdue Pharma et la famille Sackler ont conclu en janvier un accord avec quinze Etats américains en vertu duquel ils devront payer au total 7,4 milliards de dollars pour leur rôle dans la crise des opiacés.

La famille doit débourser jusqu'à 6,5 milliards de dollars sur quinze ans et le laboratoire pharmaceutique 900 millions.

Cet accord s'inscrit dans le plan de faillite du groupe, qui prévoit aussi une enveloppe pouvant atteindre 865 millions de dollars pour indemniser des victimes.

Dans son communiqué de vendredi, le groupe précise que des fonds supplémentaires pourraient être récupérés, notamment de la vente d'actifs du groupe qui va être dissous.

De ses cendres va naître Knoa Pharma, une nouvelle entreprise indépendante détenue par une fondation nouvellement créée, qui doit recevoir les "actifs de valeur et les expertises" de Purdue, a expliqué M. Miller.

Selon lui, Knoa Pharma aura pour "mission de s'occuper de la crise des opiacés" et fera l'objet d'une supervision "dans le cadre d'une stricte injonction opérationnelle".

Par ailleurs, le plan prévoit la création d'un fonds de réserve contenant des millions de documents de Purdue, qui sera accessible au public.

La Cour suprême américaine avait annulé en juin 2024 un précédent accord, conclu deux ans plus tôt, de quelque 6 milliards de dollars, au motif qu'il exonérait la famille Sackler de toutes futures poursuites émanant de victimes.