USA: POSSIBLE ENQUÊTE ANTITRUST CONTRE FACEBOOK, SELON LE WASHINGTON POST (Reuters) - Facebook pourrait faire face à des accusations d'antitrust aux États-Unis dès novembre, a rapporté vendredi le Washington Post, citant quatre sources proches du dossier. La Commission fédérale américaine du Commerce (FTC) s'est réunie jeudi pour discuter d'une enquête sur de possibles menaces à la concurrence, a rapporté le journal. Le calendrier pourrait encore changer, a déclaré le Washington Post, ajoutant que les procureurs généraux sont en train de préparer leur plainte. Facebook, la FTC et le bureau du procureur général de New York n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires. (Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)

