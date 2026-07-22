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USA-Pas de droits de douane sur les médicaments génériques pendant 2 ans, dit Trump
information fournie par Reuters 22/07/2026 à 01:38
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Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les droits de douanes sur les médicaments génériques importés aux Etats-Unis continueraient d'être plafonnés à 0% pour une durée de deux ans qui débutera le 1er août.

A la fin de cette période, les droits de douanes seront relevés de 100% pendant un an, puis de 200% une fois cette année écoulée, a précisé Donald Trump.

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)

Donald Trump
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