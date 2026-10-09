USA/New York-Des agents blessent par balle un homme accompagné de son fils de 5 ans-maire

par Julia Harte et Kristina Cooke

Des agents de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) ont blessé par balle un homme qui se trouvait dans sa voiture en présence de son fils de cinq ans dans le quartier de Marble Hill à New York, ont rapporté le maire de la ville Zohran Mamdani, la police et des témoins oculaires.

"Selon les premiers rapports, les agents auraient encerclé (l'homme) et un enfant de cinq ans dans sa voiture avant de tirer plusieurs coups de feu", déclare Zohran Mamdani, le maire démocrate de New York, cité dans un communiqué.

"J'ai eu un entretien téléphonique avec le président Donald Trump et le secrétaire (à la Sécurité intérieure) Markwayne Mullin, afin de négocier la libération de l'homme sur lequel les agents de l'ICE ont tiré. Ces négociations ont échoué", a-t-il ajouté plus tard lors d'une conférence de presse organisée jeudi soir.

Les agents fédéraux de l'immigration ont tiré sur au moins 21 personnes - faisant sept morts - depuis le retour au pouvoir du président américain Donald Trump en janvier 2025, une violence qui a déclenché de nombreuses manifestations à travers les Etats-Unis.

La mise en place d'opérations d'expulsions à grande échelle d'immigrés en siuation irrégulière a été l'une des premières mesures prises par Donald Trump dès le début de son deuxième mandat.

Les détracteurs de cette politique accusent l'administration Trump d'avoir encore intensifié ces expulsion et de ne jamais demander de comptes aux agents ICE impliqués dans des incidents mortels.

L'ICE DOIT QUITTER NEW YORK SELON MAMDANI

Zohran Mamdani a dit exhorter l'administration Trump à mettre fin aux opérations de contrôle de l'ICE à New York.

"Ces actions rendent la ville moins sûr. Nous voulons que l'ICE quitte notre ville, que l'ICE quitte nos écoles, que l'ICE quitte nos hôpitaux, que l'ICE quitte nos rues, que l'ICE s’éloigne de nos enfants", a encore dit le maire de New York.

Le maire a précisé que l'enfant qui se trouvait dans la voiture n'a subi aucune blessure.

Le département de la Sécurité intérieure (DHS), dont dépend l'ICE, a dit dans un communiqué que des agents de l'ICE avaient mené une "opération de contrôle ciblée" dans le Bronx, un de cinq "boroughs" de New York, en vue d'arrêter un homme originaire de la République dominicaine ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pénale.

"Au cours de l'incident, un agent de l'ICE a fait usage de son arme et le criminel en situation irrégulière a été blessé", poursuit le DHS (department of Homeland Security), ajoutant que les agents de l'ICE lui avaient immédiatement porté secours.

"L'individu est en vie et se trouve dans un hôpital", dit le DHS.

Pedro Almarez, qui travaille dans un restaurant situé près du lieu de la fusillade, a déclaré avoir entendu des coups de feu et être sorti pour voir plusieurs agents en tenue de l'ICE sur les lieux.

"Il y avait beaucoup d'agents de l'ICE, trois ou quatre voitures", a dit à Reuters Pedro Almarez par téléphone, précisant que des agents de la police de New York (NYPD) sont arrivés environ 10 minutes plus tard.

Une femme se tenant sur un balcon surplombant la zone de fusillade a crié aux agents de l'ICE qu'ils "nous prenaient nos enfants", selon un témoin de Reuters.

(Julia Harte à New York et Kristina Cooke à San Francisco; avec la contribution de Jasper Ward à Washington et de Ruchika Khanna à Bangalore; version française Benoit Van Overstraeten)