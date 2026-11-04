USA/MIDTERMS-Réactions à l'international à la victoire des démocrates

Le Parti démocrate a pris mardi le contrôle des deux chambres du Congrès américain à l'issue des élections de mi-mandat ("midterms"), une vague bleue historique qui balaye les républicains et inflige à Donald Trump un camouflet sévère.

Voici une sélection de réactions de dirigeants et responsables politiques du monde entier à cette victoire :

PEDRO SANCHEZ, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT (SOCIALISTE) ESPAGNOL, SUR X

"Hier, le peuple américain a voté contre les politiques qui ne font qu'appauvrir la population. Contre la haine. Contre le sexisme. Contre le déni climatique et contre les privilèges des élites".

"Cela s'est produit au Brésil. Cela vient de se produire aux États-Unis. Et cela se produira bientôt en Espagne."

Pedro Sanchez faisait référence aux élections législatives anticipées du 29 novembre, qu'il a lui-même convoquées mais pour lesquelles le Parti populaire (centre-droit) et Vox (extrême droite) sont à ce stade les favoris selon les sondages.

JONAS GAHR STOERE, PREMIER MINISTRE (TRAVAILLISTE) NORVÉGIEN À REUTERS

"C'est un signal politique fort qui témoigne d’un changement de cap parmi les électeurs américains."

"Des voix s'élèvent désormais dans la politique américaine qui sont plus proches de nos positions que celles défendues par le président et son administration, par exemple en matière de climat et d'environnement, ainsi qu'en matière de politique étrangère et d'aide au développement."

SERGUEÏ RYABKOV, VICE-MINISTRE RUSSE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, CITÉ PAR L'AGENCE DE PRESSE NATIONALE RUSSE RIA

"Attendons les résultats définitifs. L'approche de la direction du Parti démocrate concernant les relations avec la Russie est extrêmement négative. Cela n'a rien de nouveau."

"Notre ligne de conduite, fondée sur des principes et cohérente, concernant l'Ukraine - ainsi que notre politique étrangère en général - ne repose pas sur des considérations à court terme et, naturellement, ne dépend pas des fluctuations du baromètre politique dans d'autres pays. Nous poursuivrons notre travail conformément aux directives du président de la Fédération de Russie."

MOHAMMAD BAQER QALIBAF, PRÉSIDENT DU PARLEMENT IRANIEN, SUR X

"Les Américains ont dit NON À LA GUERRE, et nous approuvons ce message. Si le gouvernement américain trahit la volonté populaire pour servir les maîtres chanteurs et les financiers internationaux, il apprendra que notre NON est un Cauchemar."

DÉCLARATION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE TAÏWAN

"Le ministère des Affaires étrangères continue de suivre de près l'évolution des élections de mi-mandat aux États-Unis. La politique de notre pays à l'égard des États-Unis a toujours été guidée par les principes d'impartialité politique (...) nous bénéficions depuis longtemps du soutien sans faille des partis représentés au Congrès américain ainsi que du pouvoir exécutif. Fort de ces bases, le ministère des Affaires étrangères continuera d'approfondir sa coopération globale avec les États-Unis dans divers domaines - notamment la sécurité, le commerce, la technologie et l'éducation - afin de garantir que le Congrès américain et les gouvernements locaux continuent d'accorder la priorité aux relations entre les États-Unis et Taïwan (...)"

CYRIL RAMAPHOSA, PRÉSIDENT SUD-AFRICAIN

Cyril Ramaphosa a dit à la presse que ces résultats "marqueront le début d'une nouvelle ère dans les relations internationales".

"Nous avons vu que les démocrates ont pris le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants et le peuple américain s’est exprimé."

CHRISTEL SCHALDEMOSE, VICE-PRÉSIDENTE (SOCIALE-DÉMOCRATE) DU PARLEMENT EUROPÉEN, SUR X

"Tout ne va pas s'améliorer désormais, mais cela pourrait renforcer le soutien à l’Ukraine, la transition écologique et les relations avec le reste du monde."

"L'UE doit poursuivre sur cette voie pour se renforcer et voler de ses propres ailes. Cela ne fait aucun doute."

PAVLOS MARINAKIS, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT GREC, SUR LA CHAÎNE DE TÉLÉVISION LOCALE SKAI

"Les relations gréco-américaines resteront solides. Les États-Unis sont notre allié stratégique et cela restera le cas pour les grands projets et tous les accords majeurs. Rien ne sera affecté par ce résultat. Il va de soi que nous respectons tout résultat ; les conclusions sont claires."

"Au-delà de cela, ce que je peux vous dire, c'est que, apparemment, au sein des commissions clés, il y aura des personnes avec lesquelles le gouvernement grec entretient de très bonnes relations, et c’est important pour le pays."

MINORU KIHARA, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT JAPONAIS, LORS D'UN POINT PRESSE RÉGULIER

"Quelle que soit l'issue de cette élection, l'alliance nippo-américaine reste la pierre angulaire de la politique étrangère et de sécurité du Japon."

"Alors que la situation internationale devient tumultueuse et de plus en plus incertaine, une alliance nippo-américaine solide est essentielle pour maximiser les intérêts nationaux du Japon et pour assurer la paix et la stabilité au sein de la communauté internationale."

ALICE WEIDEL, CO-PRÉSIDENTE DU PARTI D'EXTRÊME DROITE ALLEMAND AFD, SUR T-ONLINE

"Trump avait promis à ses électeurs de ne pas mener une politique étrangère interventionniste (...) Cette promesse non tenue revient aujourd'hui hanter les républicains".

(Bureaux de Reuters)