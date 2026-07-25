USA/Maine-Les démocrates désignent Troy Jackson en remplacement de Graham Platner dans la course au Sénat

Troy Jackson, ancien président du Sénat du Maine, a remporté samedi l'investiture du Parti démocrate pour le Sénat américain, ce dernier remplaçant ainsi le controversé Graham Plattner pour affronter la républicaine sortante Susan Collins dans un scrutin qui peut s'avérer déterminant lors des "mid terms".

Graham Platner s'est retiré au début du mois de la course après avoir fait l'objet d'accusations d'agression sexuelle.

Une large majorité des quelque 600 délégués présents à la convention du parti à Bangor a choisi Troy Jackson plutôt que Saundra Pelletier, une riche directrice générale d’une entreprise biopharmaceutique.

Susan Collins, une républicaine modérée, est élue du Maine au Sénat depuis 1997 même si l'Etat est globalement favorable aux démocrates.

La course au Sénat dans le Maine est considérée par les analystes comme l'une des plus disputées des élections à mi-mandat de novembre, lors desquelles le contrôle de la chambre haute et de celle des représentants sera en jeu.

Les démocrates doivent remporter quatre sièges détenus par les républicains pour obtenir la majorité au Sénat, qui compte 100 sièges. Les républicains détiennent en effet actuellement une majorité de 53 sièges contre 47.

Le discours de Troy Jackson, prononcé avant le vote de samedi, est symptomatique de la stratégie du parti démocrate visant à rendre les républicains responsables de la hausse du coût de la vie.

"Les travailleurs sont écrasés dans ce pays (...) Pendant ce temps, les milliardaires et les grandes entreprises qui manipulent cette économie ne cessent de s'enrichir et Susan Collins a fait tout ce qu'ils lui ont demandé depuis près de 30 ans", a-t-il dit.

La campagne de Troy Jackson a annoncé mercredi avoir récolté plus d'un million de dollars depuis qu'il s'est lancé dans la course.

Susan Collins se représente dans un État que la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, avait remporté en 2024.

Selon un sondage de l'université du New Hampshire publié cette semaine, Jackson devance de justesse Susan Collins parmi les électeurs susceptibles de voter lors de l'élection.

Susan Collins, disposant d'une cagnotte électorale de 11 millions de dollars, avait remporté l'élection sénatoriale de 2020 avec près de neuf points d'avance, alors même que les électeurs du Maine avaient soutenu cette année-là le démocrate Joe Biden face à Donald Trump avec une marge similaire lors du scrutin présidentiel.

Kamala Harris s'était imposée lors de la présidentielle perdue de 2024 avec environ sept points d'avance dans le Maine.

Selon les experts, le pouvoir d'achat, le leadership de Donald Trump et l'immigration devraient être des enjeux clés de l’élection.

(Nolan D. McCaskill, David Ljunggren et Jonathan Landay, Version française Benoit Van Overstraeten)