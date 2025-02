USA: les ventes de maisons neuves en deçà des attentes en janvier

Les ventes de maisons neuves ont reculé le mois dernier aux États-Unis, et atteint un niveau inférieur aux attentes, selon des données officielles publiées mercredi.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

En janvier, 657.000 maisons neuves ont été vendues en rythme annualisé, a rapporté le ministère américain du Commerce.

Cette mesure projette le chiffre mensuel sur un an, sur la base d'une répétition mois après mois de ce rythme de ventes.

Cela représente une baisse de 10,5% par rapport au chiffre de décembre, révisé à la hausse à 734.000 (au lieu de 698.000), et un recul de 1,1% sur un an.

Les analystes s'attendaient à un niveau de ventes plus élevé, autour de 671.000 maisons, selon le consensus publié par MarketWatch.com.

Les ventes ont probablement été affectées par la météo, avec le mois de janvier "le plus froid depuis 1988", relevaient récemment dans une note les analystes de Pantheon Macroeconomics.

En 2005, avant l'éclatement de la bulle immobilière, près de 1,3 million de maisons neuves avaient été vendues.

Ces dernières années, les prix de vente élevés et la cherté des crédits immobiliers ont dissuadé nombre d'acheteurs d'investir.

En janvier, le prix médian de ventes a atteint 446.3000 dollars, en hausse par rapport à décembre, et au plus haut depuis plus de deux ans.