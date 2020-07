Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Les ventes au détail plus fortes que prévu en juin Reuters • 16/07/2020 à 16:05









WASHINGTON (Reuters) - Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté plus fortement que prévu en juin, prolongeant le rebond entamé le mois précédent même si la nouvelle flambée des cas de contamination par le coronavirus risque d'enrayer la reprise de l'économie américaine. Le département du Commerce a fait état jeudi d'une hausse de 7,5% des ventes au détail le mois dernier. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une progression limitée à 5%. Elles avaient bondi de 18,2% en mai, chiffre révisé en hausse par rapport aux 17,7% indiqués initialement. Il s'agissait du rythme le plus élevé depuis le début de cette série statistique en 1992. (Lucia Mutikani; version française Bertrand Boucey)

