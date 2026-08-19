USA-Les responsables de la Fed encore plus préoccupés en juillet par l'inflation-"minutes"

Les préoccupations à propos de l'inflation se sont renforcées dans les rangs de la Réserve fédérale américaine (Fed) au cours de sa réunion de politique monétaire en juillet, montre le compte-rendu de la réunion publié mercredi, "plusieurs" responsables se disant prêts à relever les taux d'intérêt.

D'après les 'minutes' de la réunion des 28-29 juillet, de "nombreux" responsables de la banque centrale américaine ont noté qu'une hausse des coûts d'emprunt serait nécessaire si l'inflation ne se rapprochait pas de l'objectif de 2%.

Les participants favorables à une hausse des taux ont souligné que "les pressions sur les prix apparaissent généralisées" et "jugé que le comité (de la Fed) devrait adopter une politique monétaire plus stricte pour répondre à son engagement de protéger la stabilité des prix et à son objectif de plein emploi sur une base durable", est-il écrit.

A défaut, ont mis en avant ces responsables de la Fed, planera le risque d'une "séquence plus abrupte et potentiellement plus coûteuse de resserrement monétaire à un moment ultérieur".

Si trois responsables de la Réserve fédérale se sont prononcés le mois dernier en faveur d'une hausse des taux de 25 points de base, l'institution a décidé à l'issue de sa réunion de ne pas modifier ses taux.

Toutefois, montre le compte-rendu, de "nombreux" participants sont convenus qu'un "resserrement de la politique monétaire sera vraisemblablement nécessaire si l'inflation ne venait pas à décliner".

Il s'agissait de la deuxième réunion présidée par Kevin Warsh, le nouveau patron de la banque centrale américaine.

(Howard Schneider; version française Jean Terzian; édité par Benoit Van Overstraeten)