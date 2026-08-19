 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les responsables de la Fed encore plus préoccupés en juillet par l'inflation-"minutes"
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 20:27
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Les préoccupations à propos de l'inflation se sont renforcées dans les rangs de la Réserve fédérale américaine (Fed) au cours de sa réunion de politique monétaire en juillet, montre le compte-rendu de la réunion publié mercredi, "plusieurs" responsables se disant prêts à relever les taux d'intérêt.

D'après les 'minutes' de la réunion des 28-29 juillet, de "nombreux" responsables de la banque centrale américaine ont noté qu'une hausse des coûts d'emprunt serait nécessaire si l'inflation ne se rapprochait pas de l'objectif de 2%.

Les participants favorables à une hausse des taux ont souligné que "les pressions sur les prix apparaissent généralisées" et "jugé que le comité (de la Fed) devrait adopter une politique monétaire plus stricte pour répondre à son engagement de protéger la stabilité des prix et à son objectif de plein emploi sur une base durable", est-il écrit.

A défaut, ont mis en avant ces responsables de la Fed, planera le risque d'une "séquence plus abrupte et potentiellement plus coûteuse de resserrement monétaire à un moment ultérieur".

Si trois responsables de la Réserve fédérale se sont prononcés le mois dernier en faveur d'une hausse des taux de 25 points de base, l'institution a décidé à l'issue de sa réunion de ne pas modifier ses taux.

Toutefois, montre le compte-rendu, de "nombreux" participants sont convenus qu'un "resserrement de la politique monétaire sera vraisemblablement nécessaire si l'inflation ne venait pas à décliner".

Il s'agissait de la deuxième réunion présidée par Kevin Warsh, le nouveau patron de la banque centrale américaine.

(Howard Schneider; version française Jean Terzian; édité par Benoit Van Overstraeten)

Banques centrales
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank