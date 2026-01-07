information fournie par Boursorama avec AFP • 07/01/2026 à 14:50

USA: les créations d'emplois ont rebondi dans le secteur privé en décembre

Le secteur privé a recommencé à créer des emplois aux Etats-Unis en décembre, même si le nombre a été un peu moins important qu'attendu par les marchés, selon l'enquête régulière ADP/Stanford Lab publiée mercredi.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Le mois dernier, 41.000 créations nettes d'emplois ont été enregistrées, d'après ce baromètre qui avait fait état de destructions d'emplois le mois précédent.

La statistique est légèrement en deçà des attentes des marchés, qui s'attendaient à environ 48.000 créations, selon le consensus publié par MarketWatch.

"Le mois de décembre a été marqué par une reprise des embauches, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des loisirs et de l'hôtellerie", selon le communiqué.

En novembre, 29.000 emplois avaient été détruits (chiffre révisé).

La publication de ces données ADP précède le rapport officiel sur l'emploi américain, programmé vendredi.

Elles permettent de prendre le pouls du marché du travail américain mais sont prises avec des pincettes par nombre d'analystes, du fait de leur spectre réduit.