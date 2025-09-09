USA: les chiffres de l'emploi entre avril 2024 et mars 2025 révisés en forte baisse

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 8 septembre 2025. ( AFP / SAUL LOEB )

Le département américain du Travail a revu en forte baisse les emplois créés entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, soulignant que le ralentissement du marché de l'emploi avait déjà débuté durant la fin du mandat de Joe Biden.

Selon le Bureau des statistiques du travail (BLS), les entreprises américaines ont au final créé 911.000 emplois de moins sur l'ensemble de l'année fiscale 2024-2025, soit quasiment deux fois moins que ce qui avait été rapporté initialement.

Cela représente une révision mensuelle moyenne de 76.000 emplois, couvrant les dix derniers mois du mandat de Joe Biden et les deux premiers de celui de Donald Trump.

Avant cette révision, le gouvernement américain estimait que les entreprises avaient créé 1,8 million d'emploi supplémentaires sur la période.

C'est plus que la moyenne des révisions sur les dix années précédentes, qui se situait autour de 0,2%, contre 0,6% cette année.

Il s'agit cependant d'une estimation préliminaire, le nombre final de créations d'emplois durant la période ne sera connu qu'en février 2026, a précisé le BLS.

La baisse concerne la quasi totalité des secteurs d'activités, tant dans le privé que dans le public, selon le BLS, à l'exception du transport et les services de distribution d'eau, gaz et électricité.

La révision intervient moins d'une semaine après la publication de chiffres de l'emploi maussades au mois d'août, avec tout juste 22.000 emplois créés et un taux de chômage progressant à 4,3%.

Les chiffres du mois de juillet avaient entraîné la fureur du président américain Donald Trump, accusant le BLS de les voir "bidonnés", sans apporter de preuve, et renvoyant dans la foulée la directrice du bureau.

M. Trump compte nommer à la tête du BLS EJ Antoni, un économiste d'un centre de réflexion ultra-conservateur qui soutient sans réserve sa politique. La nomination n'a pas encore été confirmée par le Sénat à majorité républicaine, le camp présidentiel.

Le département du Travail révise annuellement ses données sur les emplois créés, et cela représente souvent une variation importante: pour l'année fiscale 2023-2024, la révision était ainsi de 818.000 emplois, ce qui avait déjà été dénoncé par M. Trump, dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle de 2024.