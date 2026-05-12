USA-Le Sénat confirme Warsh à la Fed avant un vote sur la présidence

Le Sénat américain a confirmé mardi la nomination de Kevin Warsh au poste de gouverneur de la Réserve fédérale (Fed) pour un mandat de 14 ans, une étape importante pour succéder à Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine.

Le Sénat doit désormais se prononcer via un vote distinct sur la confirmation de Kevin Warsh pour un mandat de quatre ans à la présidence de la Fed, vote qui devrait avoir lieu mercredi.

Le mandat de Jerome Powell à la présidence de la Fed s'achève vendredi. Le président Donald Trump a proposé fin janvier de nommer Kevin Warsh, qui a déjà été gouverneur de la Fed entre 2006 et 2011, pour le remplacer.

(Reportage Richard Cowan, rédigé par Ann Saphir, version française Blandine Hénault)