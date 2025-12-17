USA-Le Sénat adopte un budget de la Défense prévoyant un soutien à l'Ukraine

par Patricia Zengerle

Le Sénat américain a approuvé jeudi un projet de loi prévoyant de porter le budget de la Défense à 901 milliards de dollars (767 milliards d'euros) et inclut notamment un soutien à l'Ukraine.

Ce projet de loi, le National Defense Authorization Act (ou NDAA), a été adopté par 77 voix contre 20. Le texte va maintenant être envoyé au président américain Donald Trump qui devrait le promulguer.

Le NDAA pour 2026 prévoit d'accorder 800 millions de dollars à l'Ukraine qui seront utilisés dans le cadre d'un programme permettant d'acheter des armes destinées à l'armée ukrainienne auprès d'entreprises américaines.

Le texte prévoit également d'accorder 175 millions de dollars pour soutenir la défense de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie.

Le nombre de soldats américains déployés en Europe ne pourra pas être réduit à moins de 76.000 et il sera impossible pour le commandant des forces des Etats-Unis en Europe de renoncer au titre de Commandant suprême des forces alliées en Europe, selon le texte.

La Chambre des représentants avait adopté le texte la semaine dernière.

(version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)